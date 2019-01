Andrej Babiš s'envole pour une tournée d'une semaine dans le sud-est asiatique

Le Premier ministre Andrej Babiš s'envole ce dimanche après-midi pour une tournée dans le sud-est asiatique au cours de laquelle il doit se rendre à Singapour, en Thaïlande et en Inde. L'objectif de ce voyage est avant tout économique puisque une délégation commerciale conséquente accompagnera le leader du mouvement ANO et que la visite de plusieurs forums économiques figure au programme. Vendredi, le chef du gouvernement a précisé qu'il s'agissait de poursuivre le souhait de son cabinet de diversifier les exportations tchèques et de définir une stratégie claire pour le commerce avec l'Asie et l’Afrique.

Avec Singapour, la visite de M. Babiš doit représenter la première rencontre bilatérale au niveau des chefs de gouvernement des deux Etats depuis l'année 2001. En Thaïlande, où il s'entretiendra avec le Premier ministre Prayut Chan-o-cha, le milliardaire tchèque va notamment inaugurer la première liaison aérienne directe entre Prague et Bangkok. Enfin, Andrej Babiš participera en Inde à un forum économique dont la Tchéquie est partenaire et où il est invité par le Premier ministre indien, le nationaliste Narendra Modi.