Andrej Babiš reste le politique préféré des Tchèques

Andrej Babiš reste la personnalité politique le plus populaire en République tchèque, selon un sondage réalisé par l’agence STEM, dont les résultats ont été publiés vendredi. Une personne sur deux (50 %) affirme avoir une opinion positive du Premier ministre et leader du mouvement ANO. Président du Parti pirate, Ivan Bartoš arrive en deuxième position de cette enquête avec 41 % d’électeurs lui accordant leurs faveurs. Leader du parti d’extrême-droite SPD, Tomia Okamura est troisième de ce classement (36 %), dans lequel figurent les membres du gouvernement et les présidents des partis représentés au Parlement.

Ivan Bartoš a enregistré la progression la plus forte (+5 %) depuis le précédent sondage réalisé en juin dernier. A noter également que si Tomia Okamura figure sur le podium, il est aussi la personnalité politique la moins appréciée. Un tiers des Tchèques interrogés affirment qu’il est même « inacceptable ».