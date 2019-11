Andrej Babiš qualifie de "manipulation" l'article du NYT sur les subventions européennes

"C'est manipulé, c'est insensé. Le New York Times (NYT) est totalement anti-Trump et on peut parler de l'indépendance de certains journalistes", a notamment déclaré le Premier ministre à la Télévision publique en réaction à un article du journal américain publié dimanche sur les plus gros bénéficiaires des subventions européennes agricoles en Europe centrale et orientale (https://rozhl.as/3MY).

Le chef du gouvernement a réfuté l'idée qu'il ait pu faire du lobbying en faveur du groupe Agrofert - qu'il a fondé - pour de nouvelles règles de répartition de ces subventions.

"C'est bizarre que j'ai donné une interview en septembre et que l'article ne soit publié que maintenant. Donc je réfute fondamentalement. C'est absurde", a ajouté Andrej Babiš