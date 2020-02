Andrej Babiš : Prague prépare une nouvelle conférence sur la cybersécurité

La République tchèque organisera, les 5 et 6 mai prochains, une conférence internationale sur la sécurité cybernétique. Elle sera consacrée à la sécurité des technologies de la communication.

En mai 2019, Prague avait déjà accueilli une grande conférence sur la cybersécurité. Elle avait réuni Des représentants de l’Union européenne, de l’OTAN et d’autres autorités et agences internationales et nationales.

Andrej Babiš souhaite que la République tchèque coopère plus étroitement avec l’Estonie, qui fait figure de leader mondial dans les domaines de la numérisation et de la protection des données électroniques. Par ailleurs, le Premier ministre a visité, à Tallinn, le Centre d’excellence de cyberdéfense coopérative de l’OTAN. Les chefs des gouvernements tchèque et estonien ont également discuté du prochain budget pluriannuel de l’UE pour la période 2021-2027.