Andrej Babiš poursuit sa tournée asiatique en Inde

Après Singapour et la Thaïlande, la tournée du Sud-Est asiatique du Premier ministre tchèque Andrej Babiš se poursuit ce vendredi en Inde. Le chef du gouvernement a inauguré le forum économique Vibrant Gujarat Summit, à Gandhinagar, la capitale de l'Etat du Gujarat, à l'Est du pays. Dans son discours, Andrej Babiš a indiqué qu'il était présent en Inde avec l'objectif de hisser les relations avec la République tchèque au niveau d'un partenariat stratégique. Le milliardaire tchèque a salué les politiques libérales menées par Delhi et sa vision multipolaire des relations internationales. Il a rappelé qu'il était venu accompagné de 58 représentants de 42 entreprises.

La République tchèque est l'un des quinze pays partenaires de la neuvième édition de ce forum économique. Andrej Babiš doit encore rencontrer son homologue indien, le nationaliste hindou Narendra Modi.