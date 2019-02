Andrej Babiš participe au sommet UE-Ligue arabe en Egypte

Le Premier ministre Andrej Babiš représente la République tchèque au sommet UE-Ligue des Etats arabes qui se déroule les 24 et 25 février à Charm el-Cheikh, en Egypte. Il s’agit de la première réunion de tous les dirigeants de l'Union européenne et de la Ligue arabe convoquée par Donald Tusk et le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi.

Les chefs d'État ou de gouvernement abordent plusieurs sujets, notamment la migration, les conflits régionaux en Syrie et au Yémen, la lutte contre le terrorisme ou le changement climatique.

En marge du sommet, Andrej Babiš aura des entretiens bilatéraux avec le Premier ministre irakien Barham Saleh, avec son homologue libanais Saad Hariri, ainsi qu’avec les représentants politiques de Jordanie et d’Oman. Dimanche, il rencontre les soldats tchèques déployés dans la péninsule de Sinaï, dans le cadre de la mission internationale MFO.