Andrej Babiš : « Nous sommes un pays plus libre que les Etats-Unis et la France »

Dans son discours prononcé dans le cadre de la tenue du congrès national du mouvement ANO, ce dimanche, Andrej Babiš a évoqué, entre autres, le thème de la liberté et de la démocratie. « Quelqu’un ici ne cesse de dire que la démocratie est menacée, que le totalitarisme est de retour et je ne sais quoi encore comme autres absurdités », a déclaré le Premier ministre. Celui-ci a évoqué le classement de l’ONG Freedom House sur l’étendue de la démocratie dans le monde. « Pour 2019, pensez que nous avons 91 points. Plus qu’aux Etats-Unis et en France. Nous sommes donc, selon ce classement, un pays plus libre que les Etats-Unis et la France ».

« Nous célébrons cette année le 30e anniversaire de la liberté dans notre pays. Liberté d’expression, liberté de circulation de nos citoyens. Trente ans que nous avons la démocratie et des élections démocratiques libres. C’est la chose la plus importante de notre histoire moderne », a estimé le leader d’ANO.