Andrej Babiš et Tomáš Petříček adressent leurs félicitations aux socialistes espagnols, vainqueurs des législatives

Via leur compte Twitter, le Premier ministre Andrej Babiš (ANO) et le chef de la diplomatie tchèque Tomáš Petříček (ČSSD) ont félicité les socialistes espagnoles, ainsi que leur leader et chef du gouvernement Pedro Sanchez, pour leur victoire aux élections législatives de dimanche. Dans son message, Andrej Babiš a rappelé que l’Espagne était un partenaire important pour la République tchèque au sein de l’Union européenne.

Le chef du gouvernement socialiste sortant a remporté dimanche les législatives, sans disposer toutefois d’une majorité absolue au Parlement. Le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) a obtenu 28,7 % des suffrages et 123 des 350 députés du Parlement. Le ministre social-démocrate des Affaires étrangères Tomáš Petříček a estimé que cette victoire des socialistes était une « excellente nouvelle » à moins d’un mois des élections européennes.