Andrej Babiš est à Berlin ce mercredi

Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš a été reçu à Berlin ce mercredi par la chancelière Angela Merkel, avec les honneurs militaires. C'est la première visite officielle du chef du gouvernement tchèque en Allemagne. Plusieurs dizaines de personnes s'étaient rassemblées au pied de la Chancellerie fédérale pour protester contre la venue d'Andrej Babiš à Berlin.

Au programme des discussions, les migrations, le budget de l’Union européenne, le Brexit et les élections européennes. A l’occasion de cette visite, le chef du gouvernement tchèque doit également rencontrer le président du Bundestag, Wolfgang Schäuble. Outre les thématiques liées à l’Union européenne, les discussions porteront également sur les relations bilatérales, mais aussi la construction de routes et de voies de chemin de fer, ou encore la coopération dans les domaines des sciences et de la recherche. Plus d'informations sur cette visite dans notre article du jour.