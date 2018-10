Andrej Babiš (ANO) satisfait des résultats de son gouvernement minoritaire après 100 jours au pouvoir

La coalition gouvernementale minoritaire entre le mouvement ANO et le parti social-démocrate est aux affaires depuis cent jours et le Premier ministre Andrej Babiš se satisfait déjà des résultats obtenus. C'est la teneur de la conférence de presse qu'a donnée ce jeudi le leader du mouvement ANO. Andrej Babiš s'est notamment félicité de l'adoption du budget pour l'exercice 2019. Parmi les mesures de son gouvernement qu'il juge positives, il cite également les réductions dans les transports en commun pour les étudiants et les personnes âgées. D'après Jan Hamáček (ČSSD), le chef adjoint de la coalition gouvernementale, cela montre que la participation de la social-démocratie est une bonne chose.

L'opposition ne partage pas cette appréciation positive et critique notamment les atermoiements sur la nomination d'un ministre des Affaires étrangères. Pour l'heure, alors que le candidat social-démocrate Miroslav Poche a été écarté du poste, Jan Hamáček occupe toujours temporairement ce portefeuille. Les débuts du gouvernement de M. Babiš ont également été marqués par les démissions de deux ministres, mis en cause dans des affaires de plagiat.