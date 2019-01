Andrej Babiš annonce la réouverture de l’ambassade tchèque à Singapour

Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš poursuit sa tournée au Sud-Est asiatique. Accompagné par une importante délégation composée de représentants d’une quarantaine d’entreprises, le Premier ministre tchèque a ouvert, mardi, un forum commercial à Singapour. Il a annoncé à cette occasion la réouverture de l’ambassade de République tchèque à Singapour. Celle-ci a été fermée en 2008.

Andrej Babiš a qualifié Singapour de « centre des activités économiques du Sud-Est asiatique ». Il a souligné que les relations entre les deux pays étaient « sans problème » et que Prague soutenait une ratification rapide des accords sur le commerce et les investissements entre l'UE et Singapour conclus en 2018.

M. Babiš s'envolera mardi après-midi pour la Thaïlande. Il restera deux jours à Bangkok avant de se rendre en Inde.