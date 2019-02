Andrej Babiš achève sa visite en Israël

Andrej Babiš achève sa visite de deux jours en Israël ce mercredi à Jérusalem, au lendemain de sa rencontre avec Benjamin Netanyahou et les Premiers ministres slovaque et hongrois. Après un hommage aux victimes de la Shoah au mémorial de Yad Vashem, le chef du gouvernement visitera la tour d’observation Ester, inaugurée en 2017 et œuvre de l’architecte tchèque Martin Rajniš, avant de se rendre au Centre Peres pour la paix et l’innovation.

A Tel Aviv, le Premier ministre tchèque prendra part également à un déjeuner avec des représentants des milieux des affaires et de la recherche. Mardi, il a également visité les installations de la société israélienne Mobileye, qui opère notamment dans le développement de la voiture autonome.