Andrej Babiš à Bratislava : le gouvernement tchèque restera en place

L’Union européenne devrait prêter une attention particulière à la sécurité cybernétique et aux menaces hybrides ont déclaré les Premiers ministres tchèque et slovaque, respectivement Andrej Babiš et Robert Pellegrini, lors de la conférence Globsec, qui s’est achevée samedi à Bratislava.

Cette conférence a été une occasion pour le chef du gouvernement Andrej Babiš d’attirer des investisseurs en République tchèque. « La Tchéquie se porte bien. Nous sommes les meilleurs non seulement dans notre région, mais dans toute l’Europe », a déclaré le Premier ministre devant de jeunes chefs d’entreprises invités à la conférence.

Le Premier ministre s’est également expliqué sur les manifestations organisées depuis cinq semaines en République tchèque et demandant sa démission. Pointé du doigt par Bruxelles, Babis a déclaré que l’audit de la Commission européenne selon lequel il serait en situation de conflit d’intérêts était « une bêtise ». Selon lui, il n’y a aucune raison pour que la Tchéquie change de gouvernement. « La République tchèque n’est pas la Slovaquie » a affirmé Andrej Babiš à Bratislava, faisant allusion à la vague de manifestations provoquée en Slovaquie par l’assassinat du journaliste Ján Kuciak qui a conduit à la démission du gouvernement de Robert Fico, en mars 2018.