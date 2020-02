Ancien grand espoir du football tchèque, Václav Kadlec a mis fin à sa carrière

Václav Kadlec a annoncé, ce jeudi, qu’il mettait un terme à sa carrière, à seulement 27 ans. Plus jeune buteur de l’histoire de l’équipe nationale tchèque, l’attaquant du Sparta Prague a expliqué que l’état de son genou ne lui permettait plus de jouer au haut niveau. « L’heure est venue de dire adieu au football professionnel. Malheureusement, une nouvelle opération, et j’espère bien la dernière, m’attend ce vendredi. »

Natif de Prague et formé aux Bohemians 1905, Václav Kadlec avait rejoint le Sparta à l’âge de 16 ans. Passé ensuite par la Bundesliga à Francfort, puis par le Danemark dans le club de Midtjylland, il était finalement revenu à Prague en 2016. Opéré pour la troisième fois du genou en juillet dernier en l’espace de quatorze mois, il n’était plus réapparu sur un terrain depuis.

Václav Kadlec a inscrit quatre buts en seize sélections avec la Reprezentace.