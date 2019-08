Ancien chef de la diplomatie, Lubomír Zaorálek sera bien le nouveau ministre de la Culture

La nomination de Lubomír Zaorálek (CSSD) au poste de nouveau ministre de la Culture a été confirmée par le chef de file des sociaux-démocrates Jan Hamáček. Cette candidature est approuvée tant par le président Miloš Zeman, que par le Premier ministre du gouvernement de coalition Andrej Babiš (ANO). Cette candidature qui fait enfin consensus met un terme au long feuilleton à rebondissements de la crise qui agite le gouvernement depuis au moins trois mois.

En avril dernier, le limogeage du directeur de la Galerie nationale de Prague, Jiří Fajt, avait suscité une vague de soutien en sa faveur et des appels à la démission à l’encontre du ministre de la Culture, Antonín Staněk. Le refus du président Zeman de signer le remplacement d’Antonín Staněk par un autre candidat du ČSSD, Michal Šmarda, avait poussé Jan Hamáček à parler de « crise constitutionnelle » et l'ombre d'un départ du ČSSD du gouvernement avait un temps plané sur la coalition gouvernementale. Le retrait de Michal Šmarda lundi a permis d'ouvrir la voie à la recherche d'un nouveau candidat acceptable pour toutes les parties. Lubomír Zaorálek a été ministre des Affaires étrangères de 2014 à 2017 du gouvernement de coalition de Bohuslav Sobotka, formé déjà par les sociaux-démocrates et le mouvement ANO, ainsi que par les chrétiens-démocrates.