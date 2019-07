Amende et peine avec sursis pour les deux touristes allemands, auteurs d’un graffiti sur le Pont Charles

Un an de prison avec sursis, cinq ans d’interdiction de séjour en Tchéquie, des amendes de 100 000 couronnes et deux fois 40 000 couronnes à débourser pour les dommages causés : tel est le verdict du tribunal du Ier arrondissement de Prague rendu à l’encontre des deux touristes allemands, auteurs d’un graffiti lundi soir sur le célèbre Pont Charles à Prague.

Les deux hommes âgés de 23 et 30 ans ont déclaré avoir été sous l’emprise de l’alcool lors des faits et ne pas s’être rendu compte de l’importance du monument. Les deux malfaiteurs avaient été surpris au moment des faits, après que la police a été alertée par des passants. L’inscription taguée est longue de plus de cinq mètres. Le maire Pirate de Prague Zdeněk Hřib a condamné les faits, les qualifiant de « barbarisme culturel absolu », et a rappelé que de nombreux espaces légaux dans la capitale tchèque étaient réservés à ce type d’expression.