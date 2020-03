Alimentation : Andrej Babiš appelle les Tchèques à faire preuve de raison

Le Premier ministre Andrej Babiš a appelé les Tchèques à ne pas céder à la panique et à ne pas faire de courses de stockage à cause de la propagation du coronavirus. Sur son compte twitter vendredi matin, après une réunion avec leurs dirigeants, il a indiqué que les chaînes de magasins disposaient de réserves suffisantes et étaient approvisionnées à 95%.

Jeudi, le gouvermement a décrété l’état d’urgence pour les trente prochains jours, durant lesquels l’ouverture des établissements de restauration est limitée de 6h00 à 20h00. « Les réserves alimentaires ne manqueront pas. Il n’y a aucune raison de vider les supermarchés », a-t-il expliqué.