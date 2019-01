Un bulletin d’alerte aux avalanches a été émis mardi par les autorités tchèques pour les Monts des Géants, dans le nord de la République tchèque. Le niveau trois sur cinq a été déclenché, ce qui correspond à un risque d’avalanches marqué. Les abondantes chutes de neige et le vent sont notamment en cause. Entre 25 et 30 centimètres de neige sont tombés dans la région au cours des deux derniers jours, et les météorologues prévoient d’autres chutes de neige dans les jours à venir.