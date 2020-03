Aides aux entreprises en difficulté

Le ministère tchèque de l’Industrie et l’agence CzechInvest ont lancé une plateforme de crise (avec 40 opérateurs) pour répondre aux questions des entreprises liées aux restrictions et aux questions relatives à l‘import/export. Le programme de prêts pour les entreprises directement impactées par la crise sanitaire va pouvoir redistribuer 10 milliards CZK (370 millions euros) mis à disposition par le ministère de l’Industrie et du commerce. Les finances seront destinés aux PME. Plus d’infos sur le site https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-pridelava-problemy-ceskym-firmam-kde-hledat-pomoc/