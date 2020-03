Afghanistan : "un accord qui donne de l'espoir", selon le ministre tchèque des Affaires étrangères

Le chef de la diplomatie tchèque s'est félicité ce dimanche de l'accord signé entre le gouvernement des Etats-Unis et les talibans samedi à Doha.

"Avec les alliés de l'OTAN et les participants à l'opération Resolute Support en Afghanistan nous nous félicitons de l'accord entre les USA et les talibans. Après 18 ans, cet accord donne l'espoir d'une solution à la situation. J'espère qu'il aboutira à la fin de la violence, à la répression du terrorisme et qu'il sera la fondation d'une paix durable tout en conservant les résultats du soutien international", a écrit le ministre Tomáš Petříček sur son compte Twitter.

Le Président tchèque Miloš Zeman a quant à lui par le passé toujours critiqué les potentielles négociations avec les talibans, les comparant même à la politique d'apaisement vis-à-vis d'Hitler avant la Deuxième guerre mondiale..

L'accord signé au Qatar prévoit le retrait des troupes de l'OTAN d'ici 14 mois. Près de 400 militaires tchèques sont inclus dans les missions de l'organisation militaire transatlantique sur le sol afghan et 14 d'entre eux y ont perdu la vie depuis 2001.