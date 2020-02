Afghanistan : les soldats tchèques aussi devraient rentrer au pays

Les soldats tchèques présents sur le sol afghan devraient rentrer au pays dans un peu plus d'un an au maximum, si l'accord passé ce samedi à Doha entre les États-Unis et les talibans est respecté.

Les États-Unis et leurs alliés retireront l'ensemble de leurs troupes d'Afghanistan sous 14 mois si les talibans respectent leurs engagements dans le cadre de l'accord, selon une déclaration conjointe des gouvernements américain et afghan.

Près de 400 soldats tchèques sont actuellement inclus dans les missions de l'OTAN sur le territoire afghan. 14 y ont perdu la vie depuis 2001.