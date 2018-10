Afghanistan : le chef de la diplomatie ne voit pas de raisons de retirer les soldats tchèques

Les soldats présents en Afghanistan opèrent pour la sécurité de la République tchèque et de l’Europe et il n’y a pas de raison que la République tchèque retire ses troupes du pays et cesse de participer à la mission de l’OTAN. C’est en somme ce qu’a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Tomáš Petříček (social-démocratie), à la Télévision tchèque, mardi soir, un jour après l’annonce de la mort d’un nouveau soldat tchèque, le quatrième depuis cet été, victime d’une attaque à la base aérienne de Shindand. « Il y a de nombreuses raisons de rester : notre sécurité, empêcher les trafics de drogue, s’efforcer de faire respecter l’ordre, empêcher une nouvelle vague migratoire... Ce sont des choses qui ont des retombées directes sur la sécurité en Europe », a-t-il expliqué.

Toujours selon le chef de la diplomatie, un renforcement de la mission tchèque en Afghanistan, où l’Armée opère sans interruption depuis 2002, n’est pas à l’ordre du jour non plus, même s’il n’exclut pas d’en discuter avec le ministère de la Défense et l’Etat-major. « La situation là-bas n’est pas bonne », a-t-il concédé. Tomáš Petříček a souligné qu’il n’y avait pas de raison que la République tchèque ne respecte pas ses engagements auprès de l’OTAN. Ancien ministre des Affaires étrangères, actuellement président de la commission des affaires étrangères à la Chambre des députés et lui aussi membre du parti social-démocrate, Lubomír Zaorálek s’est, lui, prononcé pour un retrait des soldats tchèques d’Afghanistan.