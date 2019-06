Affaire Babiš : l’opposition déposera une motion de censure

Cinq partis d’opposition déposeront une motion de censure contre la coalition gouvernementale à la Chambre des députés. Les leaders des partis ODS, STAN, TOP 09, du Parti des Pirates et des chrétiens-démocrates du KDU-ČSL l’ont annoncé à l’issue de leur réunion, ce mardi. Ils présenteront leur demande au président de la Chambre des députés, vendredi.

La semaine dernière déjà, les partis d’opposition ont demandé la démission du Premier ministre et président du mouvement ANO Andrej Babiš, soupçonné de fraude aux subventions européennes et de conflit d’intérêts.

Pour faire tomber le gouvernement, une majorité de 101 voix est nécessaire. Or, bien que la coalition composée de ministres du mouvement ANO et sociaux-démocrates (ČSSD) soit minoritaire, elle continue de bénéficier du soutien des députés communistes et, dans une moindre mesure, du parti d’extrême-droite SPD. L’opposition n’a donc, semble-t-il, aucune chance de faire adopter cette éventuelle motion de censure. Le vote devrait avoir lieu la semaine prochaine.