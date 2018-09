Accueil des orphelins syriens : le Premier ministre accepte de lancer le projet

Le Premier ministre Andrej Babiš a chargé, vendredi, l’eurodéputé Michaela Šojdrová et les représentants des ONG tchèques de choisir cinquante enfants ayant perdu leurs parents au cours des violences qui ravagent la Syrie et qui pourraient être accueillis en République tchèque.

D’abord refusé par le Premier ministre, le projet d’accueil des cinquante orphelins syriens qui vivent dans des camps surpeuplés en Grèce a été proposé par la députée européenne Michaela Šojdrová du Parti chrétien-démocrate KDU-ČSL. Critiqué pour sa position par certains représentants politiques et par l’opinion publique, Andrej Babiš a rencontré, vendredi, Michaela Šojdrová, le ministre de l’Intérieur Jan Hamáček et les membres des ONG, pour donner des contours concrets à ce projet. Michaela Šojdrová et ses collaborateurs doivent maintenant établir une liste des enfants syriens et trouver des familles tchèques susceptibles de les accueillir. Le projet sera géré par le ministère de l’Intérieur.