Accord de coalition signé à la municipalité de Brno

Les représentants du parti ODS, des chrétiens-démocrates, des Pirates et de la social-démocratie ont signé lundi un accord de coalition pour diriger la municipalité de Brno, la deuxième ville la plus importante en Tchéquie. L'alliance peut compter sur 33 conseillers municipaux sur 55 et sera dirigée par l'avocate Markéta Vaňková (ODS), qui va prendre le poste de maire à la place de Petra Vokřála (ANO). Le mouvement ANO et le parti d'extrême-droite SPD seront dans l'opposition municipale. Parmi les priorités de la nouvelle coalition au pouvoir figurent la question des transports, la lutte contre la sécheresse ou encore le projet de construction d'une nouvelle salle multifonctions pour accueillir les matchs du club de hockey du Kometa Brno.

Ailleurs, les négociations faisant suite aux élections communales du mois d'octobre se poursuivent également. A Olomouc par exemple, autre ville importante de Moravie, la mairie sera dirigée par Miroslav Žbánek (ANO). Une coalition municipale a vu le jour entre le mouvement ANO, le parti ODS, les chrétiens-démocrates et le mouvement local spOLečně.