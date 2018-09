A Znojmo et à Mělník se tiennent ce week-end les traditionnelles fêtes des vendanges

Des fêtes des vendanges se tiennent dans plusieurs endroits en République tchèque ces vendredi, samedi et dimanche. A Mělník (Bohême centrale), à une trentaine de kilomètres au nord de Prague, quelque 30 000 personnes sont attendues pour la 80e édition de ces festivités, dont le temps fort sera le cortège historique avec plus de trois cents participants samedi après-midi. Le public pourra aussi goûter la production d’une trentaine de viticulteurs locaux mais aussi de Moravie.

En Moravie justement, région viticole traditionnelle du pays, les principales fêtes se tiennent ce week-end à Znojmo. Là aussi, un grand cortège avec à sa tête le roi chevalier Jean 1er de Bohême – aussi appelé Jean l’Aveugle – et quelque 500 participants figure au programme vendredi soir et samedi après-midi. Les fêtes des vendanges à Znojmo sont les plus importantes organisées en République tchèque. Elles avaient accueilli plus de 80 000 visiteurs l’année dernière.