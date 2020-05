A Těšín et Cieszyn, les habitants réclament la réouverture de la frontière tchéco-polonaise

Quelque 400 personnes ont de nouveau manifesté, ce dimanche, dans les communes limitrophes de Český Těšín, côté tchèque, dans l’est du pays, et de Cieszyn, côté polonais, pour réclamer la réouverture de la frontière entre les deux pays. Liées par une longue histoire commune, les deux communes jumelles ne sont séparées que par la rivière Olza.

Les habitants souhaitent pouvoir rendre visite aux membres de leurs familles et à leurs amis vivant de l’autre côté de la frontiètre, ce qui n’est plus possible depuis plusieurs semaines en raison des mesures prises par les gouvernements des deux pays pour enrayer la propagation du coronavirus. Les organisateurs de la manifestation expliquent que les deux communes forment de facto une seule ville et que la vie dans les régions frontalières est très différente de celle à l’intérieur des pays.

Actuellement, seuls les déplacements pour des raisons justifiées, notamment professionnelles, sont autorisés à certaines conditions, et ce bien que les Tchèques soient de nouveau autoriés à voyager à l’étranger depuis le 24 avril. A compter de ce lundi, les travailleurs et étudiants polonais pourront se rendre à l’étranger sans être contraints de rester en quarantaine à leur retour en Pologne.