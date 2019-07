A Prague, une conférence à l’occasion des 60 ans du Traité sur l’Antarctique

La protection de l’environnement en Antarctique, la régulation du tourisme sur le continent et la coopération scientifique sont les thèmes majeurs d’une conférence internationale qui se déroule jusqu’au 11 juillet prochain au ministère tchèque des Affaires étrangères.

Les représentants de 29 pays qui assurent la gouvernance internationale de l’Antarctique, et parmi lesquels figure depuis 2014 aussi la République tchèque, devraient adopter, à la fin de la conférence, la Déclaration de Prague. Celle-ci fera référence au Traité sur l’Antarctique de 1959 et reviendra sur ses engagements. Complété par plusieurs protocoles, le Traité constitue un exemple unique au monde de gouvernance internationale d’une région dédiée à la paix, à la science et à la protection de l’environnement.