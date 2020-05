A Prague, levée de certaines limitations dans les transports en commun

A compter de ce lundi, certaines des limitations en vigueur en raison de l'épidémie de coronavirus commencent à être levées dans les transports en commun. La hausse du nombre de passagers, liée au déconfinement progressif à l’œuvre dans le pays, en est la raison principale. Les bus voient ainsi leurs lignes renforcées avec des horaires similaires à ceux des vacances d'hiver.

Le funiculaire de Petřín, à l'arrêt depuis la mi-mars, reprend également du service ce lundi, de manière partielle. Seules 30 personnes seront autorisées dans une cabine. Ni les bus de ramassage scolaire ni la ligne de tramway 23 ne sont réintroduits pour l'instant.

Les mesures d'hygiène et de restriction restent en vigueur dans tous les transports. Le port du masque y reste obligatoire et les passagers ne peuvent emprunter que les portes du milieu ou de derrière dans les bus et les tramways.