A Prague, le chef de la diplomatie hongroise remercie la Tchéquie

En visite à Prague ce vendredi, Péter Szijjártó, le ministre hongrois des Affaires étrangères, a remercié son homologue tchèque, le social-démocrate Tomáš Petříček, pour la résolution votée début octobre par les députés tchèques condamnant la décision du Parlement européen de recommander le lancement d'une procédure à l'encontre de la Hongrie pour violation de l'Etat de droit. Les deux hommes ont salué l'entente qui règne au sein du groupe de Visegrád, qui réunit, outre la Tchéquie et la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne. Selon M. Szijjártó, il s'agirait de l'alliance politique "la plus efficace et la plus étroite" au sein de l'Union européenne.

D'après le ministre, il conviendrait désormais de renforcer la coopération entre Prague et Budapest dans le domaine économique. "Nous voulons que [le groupe de Visegrád] dispose d'un pilier économique bien plus solide", a déclaré M. Szijjártó. Son collègue tchèque a fait écho à ces propos en insistant sur la nécessité pour les économies centre-européennes de se tourner vers la production de biens à plus haute valeur ajoutée.