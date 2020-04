A Prague, la Place Vencelas en travaux

Première pierre posée ce mercredi par le maire de Prague et les urbanistes en bas de la place Venceslas, la principale place de la capitale tchèque, pour marquer le début d'une rénovation d'un coût total de 330 millions de couronnes qui devrait être achevée d'ici au mois de décembre 2021.

Le maire Zdeněk Hřib (Pirates) a déclaré que le projet visait à agrandir l'espace piéton et à installer davantage de verdure et de bancs. Jeudi, la partie inférieure de la place Venceslas sera clôturée et les travaux devraient commencer la semaine prochaine. Le projet est réalisé par l'agence d'architecture Jakub Cikler.