A Prague et à Brno, la concentration de dioxyde d’azote est la plus élevée

Prague et Brno, les deux plus grandes villes en République tchèque, sont les deux endroits du pays où la concentration de dioxyde d’azote est la plus importante. Dans la capitale, c’est concrètement au carrefour des rues Sokolská et Ječná que la pollution de l’air est la plus forte, selon les données communiquées, ce mercredi, par le Centre pour l’environnement.

En collaboration avec l’association allemande Deutsche Umwelthilfe, l’organisation a mené une vaste opération de mesures dans 200 endroits de neufs villes du pays en mars et avril derniers (Ostrava, Plzeň, Olomouc Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Pardubice et České Budějovice, en plus de Prague et Brno). Dans les endroits où les émissions sont les plus importantes, la concentration de NO2 était comprise entre 50 et 80 microgrammes par mètre cube.