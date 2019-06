A Prague, deux grands festivals de microbrasseries ce samedi

Avis aux amateurs de bière : ouverts vendredi, deux festivals de petites et microbrasseries se poursuivent à Prague ce samedi. Au Château de Prague notamment, dans les Jardins royaux, soixante-six microbrasseries tchèques et trois allemandes présentent leur production. Le festival est organisé par la Fédération des microbrasseries de Bohême et de Moravie pour la huitième année consécutive. Au total, quelque 140 types de bière de 33 styles différents peuvent être dégustés.

Un peu plus bas dans la ville, sur le quai Rašín - Rašínovo nábřeží -, sont rassemblés également une cinquantaine de microbrasseries dans le cadre du festival « Pivo na Náplavce », dont il s’agit de la 7e édition. Les visiteurs ont l’occasion de goûter une bière brassée spécialement pour l’occasion : la « Vltavský znak » de la brasserie familiale U Vacků, de la région de Hradec Králové (Bohême de l’Est). L’année dernière, c’est elle qui avait remporté l’enquête de la brasserie préférée des visiteurs du festival. Il existe actuellement environ 450 microbrasseries en activité en République tchèque.