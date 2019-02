A Prague, des centaines de personnes ont rendu hommage au journaliste assassiné Ján Kuciak

Environ 500 personnes se sont rassemblées en fin de journée, jeudi, place Venceslas, à Prague, pour rendre hommage au journaliste d'investigation slovaque Ján Kuciak et à sa compagne, Martina Kušnírová, tous deux assassinés il y a un an. De nombreuses bougies et des photos du couple ont été déposées au pied de la statue de saint Venceslas.

De nombreuses cérémonies du souvenir de ce type sont organisées en Slovaquie évidemment, mais également dans d'autres villes de République tchèque, ou encore à Varsovie, Paris, Barcelone, Copenhague et New York. Ján Kuciak enquêtait avec la journaliste tchèque Pavla Holcová sur les liens entre des organisations mafieuses et certains hommes politiques en Slovaquie.