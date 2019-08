A Plzeň, on boit du café pour les vers de terre

Un projet englobant une dizaine de cafés de la ville de Plzeň (Bohême de l’Ouest) et plusieurs jardiniers se propose de montrer comment utiliser le marc de café pour faire du compost et ainsi disposer d’un bon engrais pour les potagers et jardins. Lancé en avril dernier, ce projet mis en œuvre par l’association Envic, est soutenu par la municipalité et la fondation appelée Le Trésor vert.

Un autocollant avec l’inscription « Je bois du café pour les vers de terre » figure sur les portes d’entrée ou les devantures des cafés concernés. Les clients peuvent ensuite repartir en emportant le marc du café qu’ils ont consommé. Un mode d’emploi détaillé sur la façon de fabriquer son propre lombricomposteur est disponible sur la page Facebook Piju kafe pro žížaly.