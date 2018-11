A Paris, Andrej Babiš participe aux commémorations de la Première Guerre mondiale

Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš (ANO) figure parmi plus de soixante chefs d’Etat et de gouvernement et dirigeants des grandes institutions internationales réunis à Paris pour commémorer le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918. Les célébrations culminent ce dimanche avec la commémoration à l’Arc de triomphe, un discours du président Emmanuel Macron et un déjeuner au palais de l’Elysée.

De nombreuses rencontres doivent se tenir en marge des cérémonies auxquelles participent Donald Trump, Angela Merkel, Vladimir Poutine ainsi que nombre de dirigeants du Moyen-Orient et d’Afrique.

Dimanche soir, le Premier ministre Andrej Babiš doit prononcer un discours lors du Forum sur la paix, ouvert par la chancelière allemande et par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Cette initiative vise à redonner un souffle à un multilatéralisme toujours plus menacé, selon le président français Emmanuel Macron.