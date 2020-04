A Pâques, plus d'infractions, moins d'accidents

Au cours du lundi de Pâques, la police a enregistré quelque 400 infractions liées au non-respect des mesures de restriction et au port obligatoire du masque. Une légère baisse par rapport aux trois journées précédentes du week-end de Pâques qui, elles, ont vu une nette augmentation du nombre d'infractions en comparaison avec les semaines précédentes. Entre vendredi et dimanche, une moyenne de 600 infractions ont été enregistrées, soit deux fois plus que d'ordinaire. Le beau temps couplé au week-end prolongé, et un lundi caractérisé par une baisse des températures, expliquent largement ces chiffres.

Suite à une réunion de la cellule de crise ce lundi, son responsable, Jan Hamáček, a d'ailleurs relevé une baisse de la discipline des Tchèques durant ce quelques jours de congé, reconnaissant que cela pourrait conduire à une hausse du nombre de cas de contamination.

Les gens limitant toutefois leurs déplacements, la police a enregistré une baisse du nombre d'accidents de la route pendant le week-end de Pâques : diminution d'un tiers de vendredi à dimanche, et même de deux tiers lundi, par rapport à l'an passé.