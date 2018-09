A Ostrava, la police met en garde contre la distribution d’une drogue très dangereuse

La police de la région de Moravie-Silésie, dans l’est de la République tchèque, a mis en garde, ce mercredi, contre la possible diffusion d’une drogue extrêmement dangereuse. Il s’agit d’un cannabinoïde synthétique. Selon les informations disponibles, six personnes, dont une âgée de seize ans, l’ont consommée jusqu’à présent. Une d’entre elles est morte victime d’empoisonnement, tandis que quatre autres ont eu besoin d’une assistance médicale. La police redoute que plusieurs milliers de doses de cette drogue aient pu être mises en circulation. Plusieurs dizaines de policiers enquêtent sur le dossier à Ostrava et dans les environs de la ville.

Les premières personnes ont été intoxiquées lundi. Deux personnes sans domicile fixe ont ensuite été victimes de graves malaises dans un parc de la ville. Une d’entre elles est décédée. La police a indiqué que la drogue a pu être mise en distribution après qu’une femme sans domicile fixe l’ait découverte dans une poubelle. Celle-ci a indiqué avoir pris une des six boîtes qui se trouvaient là et qui contenait plus de 500 sachets.