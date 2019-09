A Ostrava, la Patrouille de France attendue aux traditionnelles Journées de l’OTAN

Les XIXe Journées de l’OTAN et les Xes Journées des forces de l’Armée de l’air tchèque se tiennent ces samedi et dimanche à l’aéroport de Mošnov, à proximité d’Ostrava, en Moravie-Silésie. Des unités militaires de vingt pays alliés de l’Alliance participent à la manifestation, qui attire chaque année des dizaines de milliers de personnes. Parmi les principales attractions de l'événement cette année, la présence de la Patrouille de France, qui présentera un show aérien acrobatique, mais aussi celle de la patrouille suisse PC-7 Team et de l'ensemble finlandais Midgnight Hawks.

Les Journées de l’OTAN, qui sont le plus grand événement du genre organisé en Europe centrale, proposent un programme composé de plusieurs dizaines de démonstrations dans les airs mais aussi au sol. L’accès y est gratuit. L'an dernier, l'événement avait attiré environ 220 000 spectateurs.