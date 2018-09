A Ostrava, des dizaines de milliers de personnes assistent aux traditionnelles Journées de l’OTAN

Les XVIIIes Journées de l’OTAN et les IXes Journées des forces de l’Armée de l’air tchèque se tiennent ces samedi et dimanche à l’aéroport de Mošnov, à proximité d’Ostrava, en Moravie-Silésie. Des unités militaires de vingt pays alliés de l’Alliance, parmi lesquels la Croatie pour la première fois, participent à la manifestation, qui attire chaque année des dizaines de milliers de personnes. Dans le cadre des célébrations du centenaire de la fondation de la Tchécoslovaquie, cette première journée a été marquée par le passage d’appareils montrant le développement des forces aériennes tchécoslovaques et tchèques en l’espace d’un siècle.

Les Journées de l’OTAN, qui sont le plus grand événement du genre organisé en Europe centrale, proposent un programme composé d’une soixantaine de démonstrations dans les airs mais aussi au sol. L’accès y est gratuit.