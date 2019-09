A l’ONU, Andrej Babiš vante les succès de la République tchèque, 30 ans après la révolution de Velours

S’exprimant à la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU, mercredi soir (heure de New York), le Premier ministre tchèque Andrej Babiš est revenu sur les trente dernières années qui ont suivi la chute du communisme dans le pays. Une route difficile, une période où les politiques ont commis de nombreuses erreurs, mais « aujourd’hui, la République tchèque est le septième pays le plus sûr au monde, elle grandit et s’enrichit rapidement, » s’inscrivant dans la suite de l’histoire d’une Tchécoslovaquie prospère dans l’entre-deux-guerres, a-t-il estimé.

Dans son discours, le chef du gouvernement tchèque a également rappelé que le symbole du changement démocratique après 1989 était l’ancien dissident devenu premier président de la Tchécoslovaquie démocratique, Václav Havel. Andrej Babiš a déclaré que la Tchéquie souhaitait une Europe unie et forte, et l’a qualifiée de projet de paix le plus fructueux au monde, regrettant toutefois certains de ses engagements mondiaux, « peu effectifs » selon lui.

La République tchèque entend devenir un leader en matière d’innovation et d’intelligence artificielle et servir d’exemples à d’autres pays, a également déclaré Andrej Babiš à New York, avant de rappeler que la République tchèque remplissait ses engagements relatifs à l’accord de Paris sur le climat, ajoutant que ces changements devraient être toutefois progressifs afin de ne pas mettre en péril la croissance économique du pays.