A l'aéroport de Prague, le nombre de vols continue de baisser

Le nombre de départs et d'arrivées continue de baisser à l'aéroport de Prague. Mardi, seuls 110 vols étaient prévus, soit environ 70% de moins que la normale. Et ce nombre devrait encore baisser dans les jours à venir.

Depuis lundi dernier, il est interdit aux citoyens tchèques de voyager en direction de pays considérés comme risqués par les autorités tchèques, et les ressortissants étrangers ne peuvent plus non plus entrer sur le territoire tchèque. Ces mesures visent à endiguer l'épidémie de virus et à limiter au maximum sa diffusion.