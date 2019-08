A Hronov, le festival du théâtre amateur bat son plein

La petite ville de Hronov, située près de Náchod, en Bohême de l’est, accueille jusqu’au 10 août prochain la 89e édition du plus ancien festival de théâtres non professionnels en Europe.

Intitulé « Jiraskův Hronov » (Le festival Jirásek de Hronov), du nom du grand écrivain tchèque Alois Jirasek, l’événement propose plus de cent spectacles présentés par une cinquantaine de troupes tchèques et une compagnie slovaque. Des ateliers et expositions figurent également au programme.