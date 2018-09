A Hradec Králové, le Czech International Air Fest a attiré 12 000 personnes

Organisée ce weekend à l'aéroport de Hradec Králové, la 25e édition du Czech International Air Fest (CIAF), le plus grand festival d'aviation en République tchèque, a attiré quelque 12 000 personnes. L'événement, dont l'affluence a par le passé pu atteindre 50 000 visiteurs, a pâti de la mauvaise météo. Samedi, une journée marquée par la pluie, seules 2000 personnes ont fait le déplacement, selon les chiffres révélés par le porte-parole du festival Tomáš Otruba.

Les curieux pouvaient découvrir une quarantaine d'appareils, des avions et des hélicoptères. Huit nations étaient représentées à cet événement, et notamment l'Ukraine, avec ses chasseurs Soukhoï Su-27, et la Lettonie, avec les voltigeurs aériens du groupe Baltic Bees.