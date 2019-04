A Dubrovnik, Andrej Babiš représente la République tchèque au sommet « 16 + 1 »

C’est par un dîner de gala que débutera ce jeudi soir à Dubrovnik (Croatie) le très attendu sommet « 16 + 1 » qui réunit la Chine et seize pays d’Europe centrale et orientale. La République tchèque sera représentée par son Premier ministre, Andrej Babiš, qui, avant cela, s’entretiendra avec son homologue chinois Li Keqiang.

Il s’agit du huitième sommet du genre organisé. La Chine a multiplié ses investissements en Europe centrale et orientale ces dernières années. Cette initiative dite « 16 + 1 » s’inscrit dans le cadre du vaste et ambitieux projet de nouvelle Route de la soie, dont le président Miloš Zeman avait affirmé « rêver qu’elle passe par la République tchèque » dans un entretien accordé en janvier dernier à l’agence de presse Chine nouvelle. Ce projet vise à rapprocher l’Asie de l’Europe par une série de projets dans les domaines des infrastructures, des investissements et du commerce.