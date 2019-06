77è anniversaire du massacre de Ležáky

Le 77ème anniversaire de la destruction du village de Ležáky en Bohême de l'Est et du meurtre de sa population a été marqué dimanche à l'endroit où il se trouvait autrefois. Le Premier ministre Andrej Babiš figurait parmi les centaines de personnes présentes à un service et à une cérémonie de dépôt de gerbe de fleurs à Ležáky.

Le massacre de 51 habitants de Ležáky le 24 juin 1942 a eu lieu en représailles de l’assassinat du dignitaire nazi Reinhard Heydrich et a suivi la destruction similaire de Lidice près de Prague.