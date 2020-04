75 ans depuis la mort du peintre et écrivain Josef Čapek

75 ans se sont écoulés depuis la mort, probablement du typhus, du peintre et écrivain Josef Čapek au camp de Bergen-Belsen. La dernière source sûre le mentionnant vivant remonte au 4 avril 1945. Onze jours plus tard, les Britanniques libéraient le camp. Sa dépouille n'a jamais été retrouvée. Arrêté en 1939 pour ses activités anti-fascistes, Josef Čapek a passé les cinq dernières années de sa vie dans les camps de Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen et enfin Bergen-Belsen.

Peintre cubiste, rédacteur dans de nombreuses revues, il est avec son frère, l'écrivain Karel Čapek, une des figures intellectuelles les plus importantes de l'entre-deux-guerres en Tchécoslovaquie. Il serait à l'origine du mot « robot » utilisé par son frère dans sa pièce de théâtre R.U.R.