75 anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale : des commémorations en version réduite

En ce 8 mai, la République tchèque commémore ce vendredi les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, un anniversaire accompagné de cérémonies en version très réduite pour cause de pandémie. Traditionnellement, des hauts représentants se recueilleront sur la tombe du soldat inconnu, sur la colline de Vítkov à Prague. En lieu et place d'un hommage collectif, chaque représentant déposera une couronne de fleurs individuellement. Le président tchèque Miloš Zeman, le Premier minitre Andrej Babiš (ANO), les présidents de la chambre basse et hautte du Parlement Radek Vondráček (ANO) et Miloš Vystrčil (ODS) ou le cardinal Dominik Duka devraient être présents, mais devraient se succéder sans se croiser.

Plusieurs autres cérémonies du souvenir doivent se tenir un peu partout en République tchèque, mais également en version réduite. Les commémorations de ce 75e anniversaire de la fin de la guerre s'accompagnent cette année d'une polémique liée aux tensions mémorielles entre la République tchèque et la Russie, tout particulièrement en raison du retrait par le maire du VIe arrondissement de Prague de la statue controversée d'un maréchal soviétique qui a contribué à la libération de Prague.