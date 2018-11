6e édition de la Collecte nationale alimentaire

Quelque 660 magasins et grandes surfaces et des milliers de volontaires participent, ce samedi, dans tout le pays, à la sixième édition de la Collecte alimentaire nationale. Organisée par la plateforme Byznys pro společnost (Affaires pour la société), cette action d’aide aux plus nécessiteux gagne en importance d’année en année.

370 tonnes de produits alimentaires avaient été récoltés l’année dernière avant d’être redistribués notamment par la Banque alimentaire tchèque, l’Armée du salut et d’autres associations.