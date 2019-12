60 personnes inculpées après le démantèlement d'un trafic de drogue

La police criminelle tchèque a démantelé un trafic de cocaïne et d'héroïne international en collaboration avec les forces de police américaine et australienne. 60 personnes ont été inculpées en Tchéquie en lien avec ce trafic de drogue organisé à cheval sur quatre continents. Elles encourent jusqu'à 18 ans de prison, a fait savoir la porte-parole de la Central national de lutte contre la drogue.

Les trois organisateurs principaux du trafic employaient des passeurs recrutés en République tchèque, le plus souvent des personnes aux revenus les plus modestes ou endettées. Le réseau transportait la drogue en Australie où le prix de vente de ces stupéfiants est bien plus élevé, générant des revenus particulièrement importants.